Оппозиция Черногории призвала иностранных послов остановить главу страны из-за ситуации с Сербской Православной Церковью.

Оппозиция Черногории призвала иностранных послов остановить главу страны из-за ситуации с Сербской Православной Церковью. Так лидеры Демократического фронта пытаются предотвратить изъятие ее собственности, передает телеканал "Россия 24".Ранее Скупщина большинством голосов утвердила закон о свободе вероисповедания, после чего произошли потасовки в зале заседаний и задержания представителей оппозиции.На фоне этого в ряде городов прошли акции протеста. Полиция сообщила о восьми пострадавших полицейских.Тем временем, президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на мирное разрешение ситуации с церквями в Черногории.