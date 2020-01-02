Власти канадской провинции Квебек усложнили жизнь соискателям вида на жительство.

Власти канадской провинции Квебек усложнили жизнь соискателям вида на жительство. Отныне все мигранты, стремящиеся стать канадцами, должны сдать тест на "соответствие западным демократическим ценностям". Парламент франкоязычной провинции принял соответствующий закон в прошлом году, и с 1 января он выступил в силу.За три попытки переселенец должен ответить правильно минимум на 75 процентов вопросов, пишет ТАСС. В случае успеха полученный спецсертификат даст право на подачу документов для вида на жительство.Сейчас большинство в парламенте провинции занимает правоцентристская партия "Коалиция за будущее Квебека". "Важно, чтобы приезжающие люди понимали наши ценности и то общество, в котором они собираются жить", — заявил лидер партии Франсуа Лего.Усилиями Леги и его сопартийцев в Квебека уже действует закон "Об уважении светскости государства". Он запрещает госслужащим в рабочее время носить любые религиозные атрибуты одежды.