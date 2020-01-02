В жилом доме в Твери произошел взрыв газа. В результате травмы получили мужчина и женщина. Они госпитализированы.

В жилом доме в Твери произошел взрыв газа. Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе города, взрыв прогремел в 06:36 по московскому времени в многоэтажном доме на бульваре Гусева. В результате в квартире выбило окна. Травмы получили мужчина и женщина. Они госпитализированы.52 жильца были эвакуированы, их временно разместили в школе N48. Информации о погибших нет. Причины взрыва, а также состояние дома выясняются. Следователи начали проверку по факту хлопка газа.