В якутском селе Баяга в новогоднюю ночь погиб 15-летний подросток. Его тело было обнаружено на улице. Накануне он отмечал Новый год с одноклассниками. По данному факту проводится процессуальная проверка.

В Якутии в новогоднюю ночь погиб 15-летний подросток.Инцидент произошел в селе Баяга Таттинского улуса. Тело мальчика нашли на улице утром 1 января. Признаков насильственной смерти не обнаружено.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая, накануне мальчик встречался с одноклассниками, отмечал Новый год. По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.По информации местных СМИ, девятиклассник мог замерзнуть на улице.