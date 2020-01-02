Домашним питомцам не стоит давать еду с праздничного стола, так как в ней много жира и специй, а в случае обнаружения на улице замерзшего или больного животного стоит обратиться в ветклинику, считают ветеринары.

Ветеринары не рекомендуют кормить домашних животных едой с праздничного стола, так как в ней много жира и специй.Также проблемы могут создать кости. Ветврач Ирина Оныщук пояснила РИА Новости, кислоты и ферменты, которые содержатся в желудке у животных, не могут переварить кости, и они остаются в том же состоянии.В свою очередь ветеринар Владислав Тихомиров рассказал, что нужно делать с собаками и кошками, подобранными на улице. В первую очередь животное необходимо показать врачу, так как оно может быть больно. По его словам, нужен замер давления, постоянный контроль давления, грелки, капельница. Все это обеспечить в домашних условия невозможно.Оныщук также рассказала, что, если животное сильно замерзло, его нужно завернуть во что-то теплое и медленно отогревать. Нельзя резко окунать в горячую воду, так как это может привести к проблемам с сосудами. Но лучше отвезти животное в ветеринарную клинику, чтобы ему повысили температуру специальными препаратами.