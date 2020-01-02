Владимир Яглыч и Антонина Паперная ждут ребенка. Актриса опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором заметен округлившийся животик. У пары уже есть дочь Ева.

Владимир Яглыч и Антонина Паперная ждут ребенка.Актриса опубликовала в своем Instagram видео возле новогодней елки. На кадрах заметен округлившийся животик. "Hello 2020", — подписала видео Антонина.Слухи о скором пополнении в семье актеров появились несколько недель назад, когда Владимир и Антонина посетили на премьеру фильма "Вторжение" Федора Бондарчука. На актрисе было надето черное облегающее платье и пиджак. Однако тогда пара не стала комментировать предположения журналистов и поклонников.Для Яглыча и Паперной это будет уже второй ребенок. В июле 2017 года у них родилась дочь Ева.