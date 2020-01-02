В Белорецком районе Башкирии во время новогоднего застолья 40-летняя женщина поссорилась со своим отцом и ранила его в грудь.

В Белорецком районе Башкирии во время новогоднего застолья 40-летняя безработная женщина распивала с родственниками спиртное, поссорилась со своим отцом и ранила его в грудь.Пострадавший — 63-летний местный житель — получил проникающее ранение и был госпитализирован.Напавшая на своего отца женщина была доставлена в участок и дала признательные показания. По информации МВД Башкирии, задержанная ранее была судима по уголовной статье.