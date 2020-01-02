В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Швейцарии. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Швейцарии. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.
Вратари: Аскаров (Мифтахов);
Первое звено: Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов;
Второе звено: Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров;
Третье звено: Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков, Подколзин;
Четвертое звено: Малышев, Ртищев – Круглов – Сорокин, Грошев.