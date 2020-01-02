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<a href="https://33live.ru/novosti/02-01-2020-xokkej-stal-izvesten-sostav-rossii-na-match-molodezhnogo-chempionata-mira-so-shvejcariej.html" target="_blank">Хоккей. Стал известен состав России на матч молодежного чемпионата мира со Швейцарией</a> - В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Швейцарии. Тренерский штаб российской команды во главе с Валерием Брагиным определился со стартовым составом на предстоящее противостояние.