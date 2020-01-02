Звезда шоу Дом-2 находилась в реабилитационном центре. Егор Холявин лечился от наркотической зависимости.

Звезда шоу "Дом-2" находилась в реабилитационном центре.Егор Холявин лечился от наркотической зависимости.По словам экс-участника телестройки, курс терапии обошелся ему в полмиллиона рублей. Полгода медики возвращалиХолявина из шоу "Дом-2" к нормальной жизни."В лечение входило очищение организма, наблюдение врачей.Находился я в закрытом реабилитационном центре. Нахождение в нем – отдельнаяистория. Я пытался оттуда сбежать, у меня были жестокие войны с окружающими, ядебоширил, не признавал свою зависимость", – поделился Егор.Находясь в клинике, экс-житель телестройки сделал себетатуировки на руке. Крест на пальце – как символ борьбы с пагубным пристрастием и цифру "22"– роковое число для Егора.Также бывший участник признался, что наркотикипришли в его жизнь из-за депрессии. Проблемы у Холявина начались, когда онрешил похудеть. Егор весил 165 килограммов, он постоянно слышал в свой адресколкости из-за лишнего веса. Устав от нападок, экс-участник телестройки сделаллипосакцию. Об этом сообщает5 Сен 2018 в 1:01 PDTНа этом мужчина неостановился, он решил "перекроить" лицо. В общей сложности бывший жительложился на стол пластического хирурга 22 раза. Один из походов к специалистузакончился для Егора Халявина плохо: во время процедуры защемило нерв. Праваячасть лица звезды телестройки онемела.