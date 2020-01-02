Звезда шоу Дом-2 находилась в реабилитационном центре.
Егор Холявин лечился от наркотической зависимости.
Звезда шоу "Дом-2" находилась в реабилитационном центре.
Егор Холявин лечился от наркотической зависимости.
По словам экс-участника телестройки, курс терапии обошелся ему в полмиллиона рублей. Полгода медики возвращали
Холявина из шоу "Дом-2" к нормальной жизни.
"В лечение входило очищение организма, наблюдение врачей.
Находился я в закрытом реабилитационном центре. Нахождение в нем – отдельная
история. Я пытался оттуда сбежать, у меня были жестокие войны с окружающими, я
дебоширил, не признавал свою зависимость", – поделился Егор.
Находясь в клинике, экс-житель телестройки сделал себе
татуировки на руке. Крест на пальце – как символ борьбы с пагубным пристрастием и цифру "22"
– роковое число для Егора.
Также бывший участник признался, что наркотики
пришли в его жизнь из-за депрессии. Проблемы у Холявина начались, когда он
решил похудеть. Егор весил 165 килограммов, он постоянно слышал в свой адрес
колкости из-за лишнего веса. Устав от нападок, экс-участник телестройки сделал
липосакцию. Об этом сообщает
5 Сен 2018 в 1:01 PDT
На этом мужчина не
остановился, он решил "перекроить" лицо. В общей сложности бывший житель
ложился на стол пластического хирурга 22 раза. Один из походов к специалисту
закончился для Егора Халявина плохо: во время процедуры защемило нерв. Правая
часть лица звезды телестройки онемела.