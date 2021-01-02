В поздравлении приняли участие 37 партийцев из всех районов области.

Необычное видеопоздравление. Руководство Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты фракции поздравили жителей региона с Новым годом и Рождеством. В результате получился пятиминутный ролик, в котором участники вспоминают самые важные события года минувшего. В поздравлении приняли участие 37 партийцев из всех районов области.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Пусть каждый из вас будет здоров, полон оптимизма и надежд в следующем году. Здоровья вам, добра, самого хорошего в Новом 2021 году.