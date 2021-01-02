За период наблюдения в области отмечено 518 летальных случаев.

По состоянию на 2 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74 процента из них занято (1407), свободны – 498.17 010 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 79 человек.За период наблюдения в области отмечено 518 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.(Фото:Pixabay)