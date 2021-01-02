К ликвидации возгорания привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава, а также местная пожарная охрана.

Утром 2 января в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме. В Ковровском районе в посёлке Клязьменский городок на улице 40 лет Октября полыхал дом №56.Площадь возгорания составила один квадратный метр. На месте ЧП сотрундники МЧС нашли тело погибшего 65-летнего мужчины. К ликвидации возгорания привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава, а также местная пожарная охрана.Установлена причина произошедшего - неосторожное обращение с огнём.