Из них 50 человек заразились во Владимире.

Коронавирусом заразились во Владимирской области 174 человека за последние сутки по данным на 2 января. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Из них коронавирус подтвердился у 50 человек во Владимире, 22 человека заразились в Гусь-Хрустальном районе, 15 человек - в Муромском районе, 10 человек - в Ковровском районе.Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом во Владимирской области с начала пандемии достигло 18 913 человек.По данным портала стопрокровнавирус рф, за это же время в регионе выздоровели 17010 человек, скончались – 518 пациентов, из них за минувшие сутки умерли 8 человек.