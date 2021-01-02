Для Александра Лукашенко 2020 год стал поворотным моментом, после которого он уже не может делать вид, будто против его кандидатуры выступают исключительно немногочисленные маргиналы. Многие граждане также заявили о своем несогласии с президентом Белоруссии, а его новогоднее обращение стало лишним поводом высказать свое мнение.

Для Александра Лукашенко 2020 год стал поворотным моментом, после которого он уже не может делать вид, будто против его кандидатуры выступают исключительно немногочисленные маргиналы. Многие граждане также заявили о своем несогласии с президентом Белоруссии, а его новогоднее обращение стало лишним поводом высказать свое мнение.По традиции, которая сложилась во многих постсоветских странах, встреча Нового года сопровождается просмотром поздравления от главы государства. Политики пользуются этой возможностью, чтобы напрямую обратиться к миллионам своих сограждан.Впрочем, у Александра Лукашенко отношения с потенциальными избирателями под конец 2020 года не заладились. Люди массово выходили на улицы, чтобы выразить свое несогласие с его победой на выборах. А всех несогласных ждало полицейское насилие, что только обострило отношения внутри общества.В связи с этим и новогоднее обращение Александра Лукашенко, судя по всему, произвело совершенно не тот эффект, на который он мог рассчитывать. Люди оказались крайне разочарованны формальным и поверхностным по их мнению подходом главы государства."Странная воинственная речь из 30 – 40-х годов прошлого века, когда кругом "враги"! Для XXI века на календаре все очень странно и чуждо!", – заметил один из комментаторов.Обратили внимание зрители и на то, что Александр Лукашенко назвал Белоруссию ядерной державой. Это утверждение, отметили они, несколько далеко от реальности и выглядит скорее горькой иронией по поводу запущенности технологической сферы страны.Ну а самым главным разочарованием, признались некоторые зрители, стало для них то, что Александр Лукашенко не воспользовался трибуной для того, чтобы объявить о своем уходе с поста президента. Это, отметили многие, стало бы одним из самых желанных новогодних подарков для большого числа несогласных.