2020 год для Белоруссии был очень тяжелым в политическом плане. Что ждет республику в новом году, рассказал глава Центра политического анализа и прогноза Павел Усов.

2020 год для Белоруссии был очень тяжелым в политическом плане. Что ждет республику в новом году, рассказал глава Центра политического анализа и прогноза Павел Усов.Аналитик назвал прошедший год драматическим. Он закончился под символом репрессий со стороны режима Александра Лукашенко. Но в то же время 2020 год стал временем возрождения белорусов, гражданского общества. "Народ входит в новый год практически зрелой нацией", – подчеркнул Павел Усов.Борьба Лукашенко с протестующими, скорее всего, будет продолжаться весь 2021 год. Эксперт усомнился в том, что президенту удастся укрепить свои позиции. Политик не сможет вернуть контроль над обществом с помощью запугиваний и террора. Кроме того, экономическая ситуация в республике будет ухудшаться.Усов спрогнозировал, что новый год станет стрессовым, тяжелейшим как для белорусского общества, так и для самого . "Но так или иначе нужно быть уверенным в том, что белорусский народ в этой борьбе будет победителем", – приводит слова эксперта UDF.by.Напомним, протестные акции вспыхнули в Белоруссии в начале августа. Сторонники оппозиции обвинили власти в фальсификации результатов выборов президента. По данным независимых СМИ, в демонстрациях приняло участие более одного миллиона граждан.Лидеры оппозиции оказались вне закона: одни были отправлены в тюрьму, другие успели перебраться в соседние страны. Александр Лукашенко . По его словам, они говорят, что трудятся "во благо белорусского народа", но на самом деле хотят разрушить страну.