Перевозчики считают, что стоимость проезда в общественном транспорте занижена.

Во Владимире проезд в автобусе может подорожать до 31 рубля, а в троллейбусе – до 27 рублей. Перевозчики считают, что стоимость проезда в общественном транспорте занижена.По из расчетам нынешняя стоимость билета на одну поездку (24 рубля в автобусах и 23 рубля в троллейбусах) давно устарела. Плюс из-за самоизоляции они недополучили значительную часть выручки.Напомним, что повышать тариф можно не чаще, чем раз в год. В прошлом году стоимость проезда подросла на 2 рубля. То есть цену можно скорректировать в любой момент. Впрочем, окончательное решение еще не вынесено. Скорее, всего заседание департамента пройдет в первые дни после праздников.