Праздничные и выходные дни в 2021 году опубликовал Роструд.

В новом году владимирцев, как и всех россиян, ожидают 30 дополнительных выходных дней. Этому свидетельствует постановление правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году.Выходные дни «разбиты» на праздничные периоды:с 1 по 10 января (десять дней – с пятницы по воскресенье);с 21 по 23 февраля (три дня – с воскресенья по вторник);с 6 по 8 марта (три дня – с субботы по понедельник);с 1 по 3 мая (три дня – с субботы по понедельник);с 8 по 10 мая (три дня – с субботы по понедельник);с 12 по 14 июня (три дня – с субботы по понедельник);с 4 по 7 ноября (четыре дня – с четверга по воскресенье).(Фото:Pixabay)