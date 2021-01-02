В первый день 2021 года на сто пятидесятом километре дороги М5 Урал в районе города Луховицы Московской области произошла авария, в которой погибли три человека, передает сайт . Среди жертв – ..

В первый день 2021 года на сто пятидесятом километре дороги М5 "Урал" в районе города Луховицы Московской области произошла авария, в которой погибли три человека, передает сайт "". Среди жертв – ребенок. Еще одного несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Его расследование на свой контроль взяла региональная прокуратура.