Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.

2-го января в 08.12. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в двухквартирном жилом доме по адресу: Ковровский район, п. Клязьменский городок, ул. 40 лет Октября, д. 56.Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что происходит горение пола на площади 1 кв.м. Пожар был оперативно ликвидирован.К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении. Известно, что мужчина проживал один в квартире и состоял на учете в социальной службе. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава, также привлекалась муниципальная пожарная охрана 1 единица техники, 2 человека личного состава.(Фото:Пресс-служба МЧС по Владимирской области)