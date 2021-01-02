К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 17 человек личного состава, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 14 человек.

В новогоднюю ночь, 1 января в 02:35, в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. Пламя полыхало в Ковровском районе, в поселке Филино.По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение части дома на две семьи, бани и гаража. Спасатели не дали распространиться огню на вторую часть дома и ликвидировали пожар на площади 82 квадратных метров.«Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 17 человек личного состава, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 14 человек.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.