Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в частном жилом доме по адресу: Ковровский район, п. Филино, д. 3. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытии наблюдалось открытое горение части дома на 2 семьи, бани и гаража. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню на вторую часть дома и ликвидировали пожар на площади 82 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 17 человек личного состава, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 14 человек. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)