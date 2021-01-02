Традиционно в России Новый год – праздник обильного застолья.

Традиционно в России Новый год – праздник обильного застолья. Хозяйки готовят массу вкусных угощений, иногда в гораздо большем количестве, чем могут съесть за 31 декабря и 1 января их домочадцы.Что нужно знать всем, чтобы не оказаться на больничной койке с пищевым отравлением?По статистическим наблюдениям, на новогодний стол одна российская семья тратит от 6000 рублей. Для угощения покупаются продукты, которыми в обычное время семья себя не балует, однако большая часть блюд по окончании празднества остается несъеденной, и рачительные хозяйки так и норовят спрятать салатик с кальмарами или креветками, стоявший на столе всю ночь, в холодильник, а потом подать его на обед.К скоропортящимся продуктам относятся мясные блюда, яйца, молоко, рыба, мучные кремово-кондитерские изделия, кремы, напитки, овощи, майонезы, маргарины, быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты, все виды пресервов, термизированные кисломолочные и стерилизованные молочные продукты. Все эти продукты мы обязаны хранить при температуре 4-6 градусов, то есть в холодильнике.Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при температуре +4/-2°С:Салаты из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц и т.д. (с заправками) - 6 часов.Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей (с заправками) - 12 часов.Салаты из сырых овощей и фруктов (с заправками) - 12 часов.Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки - 12 часов.Салаты и винегреты из вареных овощей (без заправки и добавления соленых овощей) - 18 часов.Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей (без заправки) - 18 часов.Салаты из сырых овощей и фруктов (без заправки) - 18 часов.Салаты из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц и т. д. (без заправки) - 18 часов.Картофель отварной, жареный - 18 часов.Торты и пирожные с заварным кремом, в кремом из взбитых сливок, с творожно-сливочной начинкой - 18 часов.Мясо отварное (говядина, свинина) - 24 часа.Котлеты, бифштексы, биточки, шницели (рыба, говядина, свинина) - 24 часа.Пловы, пельмени, манты, беляши, блинчики, пироги (рыба, курица, говядина, свинина) - 24 часа.