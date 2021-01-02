Российские школы начали работать с 1 января по новым правилам Роспотребнадзора.

Российские школы начали работать с 1 января по новым правилам Роспотребнадзора. Санитарные требования будут действовать до 2027 года.Расстояние от жилых зданий до общеобразовательных учреждений не должно превышать 500–800 метров в городе и один километр в селе. Если выполнить это требование нет возможности, то должен быть организован транспорт. В каждой школе, где дети учатся более четырех часов в день, должно предоставляться горячее питание. При сдаче экзамена, который длится более четырех часов, детей обязаны покормить. При этом Роспотребнадзор запретил задерживать начало итоговой формы оценки знаний более чем на полчаса.Школьный урокне может длиться более 45 минут, а перемена — менее 10 минут. Среда или четверг будут облегченными днями, чтобы ученикине переутомились. На уроке физкультуры с этого года 70% времени займут физическими упражнениями. Все школы должны быть оборудованы отоплением, горячей и холодной водой. Роспотребнадзор запретил инфракрасные обогреватели.