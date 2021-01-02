По факту падения подростка в шахту лифта региональный следком начал доследственную проверку. По версии следствия, 1 января в районе 21 часа две несовершеннолетних спровоцировали остановку

По факту падения подростка в шахту лифта региональный следком начал доследственную проверку. По версии следствия, 1 января в районе 21 часа две несовершеннолетних спровоцировали остановку лифта в 16 этажном дома на Нижней Дуброве города Владимира. Лифт встал между 3 и 4 этажами. Подростки попытались выбраться самостоятельно, в этот момент 13-летний парень сорвался и упал в