По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По факту падения подростка в шахту лифта следователем СК России проводится доследственная проверкаПо версии следствия, 01 января 2021 года около 21 часа двое несовершеннолетних спровоцировали остановку лифта в 16 этажном доме по улице Нижняя Дуброва города Владимира. Лифт остановился между 3 и 4 этажами. Во время того как подростки самостоятельно стали выбираться, 13-летний юноша сорвался и упал в шахту. В результате падения ребенок получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в детскую областную клиническую больницу. Родители несовершеннолетних в это время находились дома. С их слов мальчики ушли гулять.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)