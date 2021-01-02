В адрес руководителей организаций и должностных лиц направлено около 750 предписаний и иных актов реагирования. К административной ответственности привлечено почти 170 должностных лиц.

В новогодние праздники организация и координация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов и мест массового пребывания жителей остаётся одним из приоритетных направлений работы силовиков.В результате контрольных мероприятий было проведено более 1200 обследований таких мест.«В адрес руководителей организаций и должностных лиц направлено около 750 предписаний и иных актов реагирования. К административной ответственности привлечено почти 170 должностных лиц», - отметили в пресс-службе Белого дома.По результатам проверок спланированы мероприятия, направленные на повышение уровня защищённости мест массового пребывания жителей Владимирской области.