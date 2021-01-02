Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения художника-миниатюриста Василия Корсакова.

Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения художника-миниатюриста Василия Корсакова. Василий Иванович родился в поселке Мстера, там же учился у основоположников мстёрской лаковой миниатюры.С первых дней Великой Отечественной войны Василий Иванович строил оборонительные сооружения под Москвой,. Воевал в составе 34-й армии Центрального фронта, потом на Дальневосточном фронте против японских милитаристов. После войны вернулся во Мстеру, не только занимался творчеством , но и преподавал.В его миниатюрах отражена почти вся история государства : от древних времен до современности. Кроме исторических сюжетов Корсаков писал на темы былин, русских народных сказок, песен. 11 произведений художника хранятся во Мстёрском музее, 7 – в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника.