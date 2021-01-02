С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 15 201 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 835 пациентов. В стационарах лежит 596 человек, из них 263 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 868 заболевших.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 99 новых случаев заражения Covid-19.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного жителя региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 56 костромичам. Ещё семь новых пациентов зарегистрировано в Буйском районе, по шесть – в Павино и Нерехтском районе, пять – в Шарье. По трое инфицированных выявлено в Вохме, Макарьеве и Мантуровском районе, по два – в Судиславском, Межевском и Костромском районах. По одному новому заражённому прибавилось в Сусанино, Солигаличе, Галиче и Антроповском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватил 15 201 житель. Врачам удалось поставить на ноги 11 835 пациентов. В стационарах лежит 596 человек, из них 263 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 868 заболевших.