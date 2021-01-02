На территории Владимирской области за сутки 2 января 2021 года лабораторно подтверждено 174 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 января 2021 года лабораторно подтверждено 174 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - 50 во Владимире,
- 22 в Гусь-Хрустальном районе,
- 15 в Муромском районе,
- 10 в Ковровском районе,
- 9 в Юрьев-Польском районе,
- 8 в Вязниковском районе,
- 8 в Александровском районе,
- 7 в Суздальском районе,
- 7 в Киржачском районе,
- 6 в Кольчугинском районе,
- 6 в Петушинском районе,
- 6 в Гороховецком районе,
- 3 в Меленковском районе,
- 5 в Собинском районе,
- 5 в Камешковском районе,
- 4 в Селивановском районе,
- 2 в Радужном,
- 1 в Сугододском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 913 случаев заболевания
- 3874 во Владимире,
- 2470 в Гусь-Хрустальном районе,
- 2099 в о. Муром,
- 1416 в Ковровском районе,
- 1223 в Александровском районе,
- 1164 в Петушинском районе,
- 944 в Вязниковском районе,
- 883 в Юрьев-Польском районе,
- 692 в Кольчугинском районе,
- 661 в Собинском районе,
- 636 в Суздальском районе,
- 540 в Гороховецком районе,
- 510 в Меленковском районе,
- 438 в Селивановском районе,
- 445 в Камешковском районе,
- 406 в Киржачском районе,
- 258 в Радужном,
- 254 в Судогодском районе.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.