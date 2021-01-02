На территории Владимирской области за сутки 2 января 2021 года лабораторно подтверждено 174 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 января 2021 года лабораторно подтверждено 174 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - 50 во Владимире,- 22 в Гусь-Хрустальном районе,- 15 в Муромском районе,- 10 в Ковровском районе,- 9 в Юрьев-Польском районе,- 8 в Вязниковском районе,- 8 в Александровском районе,- 7 в Суздальском районе,- 7 в Киржачском районе,- 6 в Кольчугинском районе,- 6 в Петушинском районе,- 6 в Гороховецком районе,- 3 в Меленковском районе,- 5 в Собинском районе,- 5 в Камешковском районе,- 4 в Селивановском районе,- 2 в Радужном,- 1 в Сугододском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 18 913 случаев заболевания- 3874 во Владимире,- 2470 в Гусь-Хрустальном районе,- 2099 в о. Муром,- 1416 в Ковровском районе,- 1223 в Александровском районе,- 1164 в Петушинском районе,- 944 в Вязниковском районе,- 883 в Юрьев-Польском районе,- 692 в Кольчугинском районе,- 661 в Собинском районе,- 636 в Суздальском районе,- 540 в Гороховецком районе,- 510 в Меленковском районе,- 438 в Селивановском районе,- 445 в Камешковском районе,- 406 в Киржачском районе,- 258 в Радужном,- 254 в Судогодском районе.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.