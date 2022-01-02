2022-ой год наступил. Как отметил его регион? Какой была новогодняя ночь? Об этом в нашем обзоре....

2022-ой год наступил. Как отметил его регион? Какой была новогодняя ночь? Об этом в нашем обзоре.Новый 2022-ой регион встретил спокойно. В новогоднюю ночь серьёзных происшествий не допущено. Сотрудники регионального Управления МЧС России продолжают нести службу в усиленном варианте.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области: "Обращаемся к людям. Всё-таки праздники провести безопасно. Вне всяких сомнений, на территории региона ожидаются и туристы, и те, кто приедут на дачи отдыхать из других регионов. Предполагаем, конечно, что все мы будем готовы к реагированию".Следят спасатели и за ситуацией на водоёмах. На многих из них лёд по-прежнему непрочный. Родителей просят ещё раз провести беседы с детьми. Продолжается дежурство на всех праздничных площадках. Их в регионе- почти 2 сотни. Особое внимание- безопасности. В том числе- противопожарной. Также жителям напоминают правила обращения с пиротехникой.Павел Васин, заместитель начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Владимирской области: "Следует помнить, что пиротехнические изделия за исключением некоторых видов хлопушек и бенгальских огней нельзя использовать в жилых помещениях, на балконах и на кровлях. Это запрещено правилами противопожарного режима".В областном центре все развлекательные программы составлены с учётом "антиковидных" рекомендаций. А потому организованы и в режиме "шаговой доступности". Многие владимирцы отметили праздник дома. А затем отправились на улицы. По данным мэрии, на свежем воздухе 2022-ой встретили 10 тысяч жителей и гостей Владимира.Вот, к примеру, главная площадь Владимира - Соборная. Здесь всю ночь работали ярмарка с музыкальной программой, каток на Пушкинском бульваре, аттракционы. Происшествий не зарегистрировано. Общественный порядок обеспечивали 280 правоохранителей. Были задействованы и народные дружинники. В соцсетях жители региона продолжают делиться своими новогодними кадрами и впечатлениями. Это волшебный Суздаль и салют над суздальским кремлём. Это марафон "домашних ёлочек". Заряд позитива из Кольчугино. Танцуют все!-Кто ещё дал слово заняться в новом году спортом? Лучший пример ЗОЖ- от клуба "33 Моржа". Встретим 22-ой бодро!!!И оригинальное поздравление от караула 19-ой пожарной части из Гусь-Хрустального.Пусть Ваши праздники будут добрыми и БЕЗОПАСНЫМИ.Мария Платанюк "Вести-Владимир".