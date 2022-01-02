В зимние каникулы - на лыжи и коньки. И мест для этого в нашей области становится больше. К...

В зимние каникулы - на лыжи и коньки. И мест для этого в нашей области становится больше.К услугам желающих 111 уличных и крытых катков и 39 лыжных трасс самого разного уровня, сообщает департамент физической культуры и спорта. А сегодня 2 января открываются и новые катки: это ЛЫбедский - во Владимире, и Кремлёвский - в самом сердце Суздаля! Семейные праздники на лыжне 4 января пройдут в посёлке Красное эхо в Гусь-Хрустальном районе, там же стартует Лыжный скиатлон - регистрация открыта , на родине Алексея Прокуророва в микрорайоне Вербовский в Муроме- всех ждут на лыжной трассе, 7 января Меленки приглашают на Рождественские старты. Ну и одно из самых любимых состязаний- традиционный забег Дедов Морозов -в этом году состоится 15 января