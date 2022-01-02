В ночь с 1 на 2 января город убирали 26 единиц техники муниципального «Центра управления городскими...

В ночь с 1 на 2 января город убирали 26 единиц техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Сегодня, 2 января, к этим работам привлечено 42 единицы техники и 40 рабочих ручной уборки предприятия.Проводится уборка снега с проезжих частей городских дорог и тротуаров, а также их обработка противогололедными материалами. Работники ручной уборки выполняют очистку остановок общественного транспорта, лестничных сходов, пешеходных переходов и подходов к ним, подходов к социальным объектам, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.За прошедшие сутки из города в места временного складирования вывезено более 1200 кубометров снега.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).ФОТО: Администрация города Владимира