Обманутые дольщики новостройки в Коммунаре с врио губернатора Александром Авдеевым. Их интересы на встрече представлял руководитель инициативной группы Василий Анисимов. «Продолжения ..

Обманутые дольщики новостройки в Коммунаре с врио губернатора Александром Авдеевым. Их интересы на встрече представлял руководитель инициативной группы Василий Анисимов.«Продолжения работы по согласованию нового проекта охранных зон не будет. Губернатор предложил два варианта: cнос «лишних этажей» и выплата компенсаций», - отметил он.При этом конкурсный управляющий заявил владимирцам, что средств на снос нет. На компенсации также многие не согласны, ведь стоимость недвижимости за эти годы серьёзно выросла.Интересно, что в ноябре жителям говорили, чтоСейчас некоторые владельцы квартир уже начали делать ремонт. Они опасаются, что после сноса коммуникации, крыша и несущие конструкции будут повреждены. Какой путь выбрать - горожане пока не знают.Напомним, что компанию застройщика признали банкротом, а на руководителя фирмы