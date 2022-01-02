Обманутые дольщики новостройки в Коммунаре с врио губернатора Александром Авдеевым. Их интересы на встрече представлял руководитель инициативной группы Василий Анисимов.
«Продолжения ..
Обманутые дольщики новостройки в Коммунаре с врио губернатора Александром Авдеевым. Их интересы на встрече представлял руководитель инициативной группы Василий Анисимов.
«Продолжения работы по согласованию нового проекта охранных зон не будет. Губернатор предложил два варианта: cнос «лишних этажей» и выплата компенсаций», - отметил он.
При этом конкурсный управляющий заявил владимирцам, что средств на снос нет. На компенсации также многие не согласны, ведь стоимость недвижимости за эти годы серьёзно выросла.
Интересно, что в ноябре жителям говорили, что
Сейчас некоторые владельцы квартир уже начали делать ремонт. Они опасаются, что после сноса коммуникации, крыша и несущие конструкции будут повреждены. Какой путь выбрать - горожане пока не знают.
Напомним, что компанию застройщика признали банкротом, а на руководителя фирмы