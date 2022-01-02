Во Владимирский областной суд на рассмотрение в апелляционном порядке поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Напомним,

Во Владимирский областной суд на рассмотрение в апелляционном порядке поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Напомним, Ленинский райсуд Владимира 26 августа 2021 года признал Мазанько виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Как установил суд, Мазанько, используя служебное положение, в нарушение антимонопольного законодательства оказывала за вознаграждение