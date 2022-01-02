Кадровые перестановки в 2021 году во Владимирской области коснулись многих сфер. Отметим самые...

Кадровые перестановки в 2021 году во Владимирской области коснулись многих сфер. Отметим самые важные.- Вместо Геннадия Прохорычева, занимавшего пост уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области 10 лет, на эту должность назначена Юлия Раснянская;- Во Владимиро-Суздальском музее-заповедники также произошли изменения. Вместо Светланы Мельниковой без объяснения причин назначили бывшего сенатора от Владимирской области Сергея Рыбакова;- Из-за уголовного дела свой пост генерального директора ДСУ-3 пришлось покинуть Роману Головину;- Перестановки произошли и в облздраве. Чуть больше месяца Константин Баранов возглавлял департамент здравоохранения, но позже его назначили вице-губернатором по социальной политике. Вместо него облздрав возглавил кандидат медицинских наук Артем Осипов;- На должность Владимирского природоохранного прокурора назначили старшего советника юстиции Андрея Широких;- Епископом Ковровским и викарием Владимирской епархии стал епископ Клинский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефан;- В минувшем году свой пост покинула директор департамента образования Ольга Беляева. в настоящее время ведомство с приставкой "и.о." возглавляет Светлана Болтунова;- Директором строительного департамента в 2021 году стал Иван Щербаков;- В прошлом году на пост директора департамента ветеринарии назначили Дмитрия Лозового;- Ринат Шаниязов возглавил департамент транспорта;- Департамент предпринимательства возглавил Сергей Сидорин;- Указом Президента заместителем председателя Владимирского областного суда на шестилетний срок полномочий переназначен Станислав Рогожин;- Пост директора ЕРИЦ в феврале 2021 года покинула Марина Станкевич. Вместо нее назначен Павел Ермилов, работавший управделами этой организации.ФОТО: https://www.pexels.com/ru