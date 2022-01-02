Кадровые перестановки в 2021 году во Владимирской области коснулись многих сфер. Отметим самые...
Кадровые перестановки в 2021 году во Владимирской области коснулись многих сфер. Отметим самые важные.
- Вместо Геннадия Прохорычева, занимавшего пост уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области 10 лет, на эту должность назначена Юлия Раснянская;
- Во Владимиро-Суздальском музее-заповедники также произошли изменения. Вместо Светланы Мельниковой без объяснения причин назначили бывшего сенатора от Владимирской области Сергея Рыбакова;
- Из-за уголовного дела свой пост генерального директора ДСУ-3 пришлось покинуть Роману Головину;
- Перестановки произошли и в облздраве. Чуть больше месяца Константин Баранов возглавлял департамент здравоохранения, но позже его назначили вице-губернатором по социальной политике. Вместо него облздрав возглавил кандидат медицинских наук Артем Осипов;
- На должность Владимирского природоохранного прокурора назначили старшего советника юстиции Андрея Широких;
- Епископом Ковровским и викарием Владимирской епархии стал епископ Клинский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефан;
- В минувшем году свой пост покинула директор департамента образования Ольга Беляева. в настоящее время ведомство с приставкой "и.о." возглавляет Светлана Болтунова;
- Директором строительного департамента в 2021 году стал Иван Щербаков;
- В прошлом году на пост директора департамента ветеринарии назначили Дмитрия Лозового;
- Ринат Шаниязов возглавил департамент транспорта;
- Департамент предпринимательства возглавил Сергей Сидорин;
- Указом Президента заместителем председателя Владимирского областного суда на шестилетний срок полномочий переназначен Станислав Рогожин;
- Пост директора ЕРИЦ в феврале 2021 года покинула Марина Станкевич. Вместо нее назначен Павел Ермилов, работавший управделами этой организации.
ФОТО: https://www.pexels.com/ru