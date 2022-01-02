Этот Новый год особенно запомнится ребятам из Лухтоновской школы-интерната Судогодского района. Их...

Этот Новый год особенно запомнится ребятам из Лухтоновской школы-интерната Судогодского района. Их ждал неожиданный подарок- пробежки с четвероногими друзьями, сладости и фото на память с полицейскими-кинологами. О новогоднем чуде - в нашем репортаже.Полицейским-кинологам и их четвероногим питомцам из областного центра в Лухтоновской школе-интернате очень рады. Встречают как старых друзей. Илья Миронов -выпускник этого года. Сейчас учится на повара. Приехал сюда на каникулы. С кинологами- дедами Морозами знаком давно.Илья Миронов, выпускник Лухтоновской школы-интерната Школы-интерната: «Я вот туда ездил один раз туда но мне понравилось очень. На конях катались , собак смотрели. Хоровод там водили! Хорошо там было очень».В Лухтоновской школе-интернате полицейские-кинологи уже в 5 раз. Приезжать сюда накануне Нового года- поздравить детей и вручить подарки стало хорошей традицией! Акция "Полицейский Дед Мороз" всероссийская.Дмитрий Трелин, начальник Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области: «Дети обожают собак. В нашем подразделении еще в этом году родились 6 прекрасных щенков, которых мы сейчас сюда привезли познакомить с детишками. Ну я считаю, что если наши четвероногие друзья хоть как-то помогут, скрасят Новый год детям. Я считаю, что это здорово!»Всех собак воспитанники школы -интерната знают по именам. А вот Верона- она еще щенок в Лухтоново впервые. Но моментально освоилась. Начала бегать с детьми наперегонки.Малюта Сёмкин, учащийся Лухтоновской школы-интерната:- Мне собаки очень нравятся. Я их люблю. Особенно немецких овчарок.- Часто к вам полицейские приезжают?- Ну, в том году приезжали. Такая же служба там с щенками приезжали, такая же немецкая овчарка, которая была.У ребят эмоции зашкаливают. Когда еще удастся посидеть за рулем настоящей полицейской машины или погладить служебную собаку. Ту, которая ловит преступников. Чем не новогоднее чудо! Ради этого и приезжают сюда люди в погонах.Ирина Белова, инспектор-кинолог начальник Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области: «Незабываемые эмоции, наверное, для всех: для нас и для детишек. Хочется в новогодний праздник хоть подарить немножко радости, тепла, поделиться своей частью жизни , посмотреть как здесь детишки живут. Ну и порадоваться вместе с ними».Школа-интернат находится вдали от городов. Особенные дети здесь учатся и живут круглый год. Большинство из них сироты. Места хоть и красивые, но детям не хватает живого общения, говорят воспитатели.Светлана Цветникова, заместитель директора по воспитательной работе Лухтоновской школы-интерната: «С кинологической службой мы дружим практически уже 5 лет. Ребята ежегодно приезжают к нам/ в новогодние праздники со своими питомцами чему дети очень рады! Контакт с животными всегда вызывает положительные эмоции!»Сладости в подарок и общая фотография - все это останется в памяти у ребят. А это пожелание всем нам от тех, кто больше всего нуждается в доброте и заботе!Малюта Сёмкин, учащийся Лухтоновской школы-интерната : «Здоровья, счастья, денег побольше! Благополучия, успехов!».Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир