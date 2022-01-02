Этот Новый год особенно запомнится ребятам из Лухтоновской школы-интерната Судогодского района. Их...
Этот Новый год особенно запомнится ребятам из Лухтоновской школы-интерната Судогодского района. Их ждал неожиданный подарок- пробежки с четвероногими друзьями, сладости и фото на память с полицейскими-кинологами. О новогоднем чуде - в нашем репортаже.
Полицейским-кинологам и их четвероногим питомцам из областного центра в Лухтоновской школе-интернате очень рады. Встречают как старых друзей. Илья Миронов -выпускник этого года. Сейчас учится на повара. Приехал сюда на каникулы. С кинологами- дедами Морозами знаком давно.
Илья Миронов, выпускник Лухтоновской школы-интерната Школы-интерната: «Я вот туда ездил один раз туда но мне понравилось очень. На конях катались , собак смотрели. Хоровод там водили! Хорошо там было очень».
В Лухтоновской школе-интернате полицейские-кинологи уже в 5 раз. Приезжать сюда накануне Нового года- поздравить детей и вручить подарки стало хорошей традицией! Акция "Полицейский Дед Мороз" всероссийская.
Дмитрий Трелин, начальник Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области: «Дети обожают собак. В нашем подразделении еще в этом году родились 6 прекрасных щенков, которых мы сейчас сюда привезли познакомить с детишками. Ну я считаю, что если наши четвероногие друзья хоть как-то помогут, скрасят Новый год детям. Я считаю, что это здорово!»
Всех собак воспитанники школы -интерната знают по именам. А вот Верона- она еще щенок в Лухтоново впервые. Но моментально освоилась. Начала бегать с детьми наперегонки.
Малюта Сёмкин, учащийся Лухтоновской школы-интерната:
- Мне собаки очень нравятся. Я их люблю. Особенно немецких овчарок.
- Часто к вам полицейские приезжают?
- Ну, в том году приезжали. Такая же служба там с щенками приезжали, такая же немецкая овчарка, которая была.
У ребят эмоции зашкаливают. Когда еще удастся посидеть за рулем настоящей полицейской машины или погладить служебную собаку. Ту, которая ловит преступников. Чем не новогоднее чудо! Ради этого и приезжают сюда люди в погонах.
Ирина Белова, инспектор-кинолог начальник Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области: «Незабываемые эмоции, наверное, для всех: для нас и для детишек. Хочется в новогодний праздник хоть подарить немножко радости, тепла, поделиться своей частью жизни , посмотреть как здесь детишки живут. Ну и порадоваться вместе с ними».
Школа-интернат находится вдали от городов. Особенные дети здесь учатся и живут круглый год. Большинство из них сироты. Места хоть и красивые, но детям не хватает живого общения, говорят воспитатели.
Светлана Цветникова, заместитель директора по воспитательной работе Лухтоновской школы-интерната: «С кинологической службой мы дружим практически уже 5 лет. Ребята ежегодно приезжают к нам/ в новогодние праздники со своими питомцами чему дети очень рады! Контакт с животными всегда вызывает положительные эмоции!»
Сладости в подарок и общая фотография - все это останется в памяти у ребят. А это пожелание всем нам от тех, кто больше всего нуждается в доброте и заботе!
Малюта Сёмкин, учащийся Лухтоновской школы-интерната : «Здоровья, счастья, денег побольше! Благополучия, успехов!».
Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир