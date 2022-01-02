Торгово-развлекательные центры Владимира временно изменили режим работы в праздничные...
Торгово-развлекательные центры Владимира временно изменили режим работы в праздничные дни:
Торговый центр «Слобода» (ул.Нижняя Дуброва, д.36)
Режим работы: 1 января — выходной.
2 янравя — с 9.00 до 15.00.
7 января — с 9.00 до 17.00.
Остальные дни — с 9.00 до 18.00.
Оптово-розничный универсальный торговый центр «Ефремовский» (Московское шоссе, д.5)
Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.
Остальные дни — с 9.00 до 17.00.
Торговый центр «Рынок» (мкр.Юрьевец, ул.Славная, д.1)
Режим работы: 1, 2 января — выходной.
Остальные дни — с 8.00 до 18.00.
Торговый центр «Городская ярмарка Ополье» (ул. Батурина, д.28)
Режим работы: 1, 2 января — выходной.
6 января — с 09.00 до 18.00.
Остальные дни — с 9.00 до 16.00.
Торговый центр «Славянский базар» (ул. Батурина, д.28)
Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.
6 января — с 09.00 до 18.00.
Остальные дни — с 9.00 до 16.00.
МФЗ «Восток-1» (ул. Егорова, д.8-б)
Режим работы: 1 января — выходной.
Остальные дни — с 9.00 до 21.00.
Торговый центр «Крейсер» (проспект Ленина, д.46)
Режим работы: 1 января — выходной.
6 и 7 января — с 10.00 до 20.00.
Остальные дни — с 10.00 до 21.00.
Торгово-развлекательный центр «Копеечка» (ул. Большая Нижегородская, д.88-а)
Режим работы: 1 января — с 12.00 до 18.00.
Остальные дни — с 09.00 до 21.00.
Торговый центр «Копеечка» (Верхняя Дуброва, д.36-а)
Режим работы: 1 января — выходной.
Остальные дни — с 09.00 до 21.00.
Торговый центр «Копеечка» (ул. Гагарина, д. 13)
Режим работы: 1 января — выходной.
Остальные дни — с 09.00 до 21.00.
Торгово развлекательный центр «Копеечка» (ул. Растопчина, д.57-б)
Режим работы: 1 января — выходной.
Остальные дни — с 09.00 до 21.00.
Общественно-торговый центр «Район» (ул. Добросельская, д.169-б)
Режим работы: 1 января — выходной.
7 января — с 10.00 до 20.00
Остальные дни — с 10.00 до 21.00.
Торговый центр «Гагаринский» (ул. Гагарина, д.5)
Режим работы: 1 января — выходной.
7 января — с 08.00 до 18.00
Остальные дни — с 08.00 до 21.00.
Торговый центр «Гранд» (Октябрьский проспект, д.10)
Режим работы: 1 января — выходной.
Остальные дни — с 10.00 до 18.00.
Торговый центр «Лента» (Московское шоссе, д.2)
Режим работы: 1 января — с 10.00 до 23.00.
Остальные дни — с 08.00 до 23.00.
Торговый центр «Метро» (Московское шоссе, д.6-б)
Режим работы: 1 января — с 13.00 до 22.00.
Остальные дни — с 07.00 до 22.00.
Торговый центр «Глобус» (Суздальский проспект, д.28)
Режим работы: 1 января — с 14.00.
Остальные дни — круглосуточно.
ЦУМ «Валентина» (ул. Дворянская, д.10)
Режим работы: 1 января — выходной.
Остальные дни — с 10.00 до 21.00.
Торговый комплекс «Рынок на Чайковского» (ул. Чайковского, д.3)
Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.
Остальные дни — с 09.00 до 16.00.
Областной торговый комплекс «Тандем» (ул. Куйбышева, д.26-ж)
Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.
Остальные дни — с 09.00 до 19.00.
Торговый комплекс «Мегаторг» (ул. Тракторная, д.45)
Режим работы: 1 января — выходной.
Остальные дни — с 10.00 до 22.00.
МУП «Владимирский центральный рынок» (ул. Батурина, д.14)
Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.
3, 4 и 8 января — с 07.00 до 17.00.
5 и 6 января — с 07.00 до 18.00.
9 января — с 07.00 до 16.00.
Торговый комплекс «Торговые ряды» (ул. Большая Московская, д.19-а)
Режим работы: 1 января — выходной.
Остальные дни — с 10.00 до 22.00.
Торговый комплекс «Галерея» (ул. Большая Московская, д.5)
Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.
Остальные дни — с 10.00 до 20.00.
Торговый комплекс «Ивановские мануфактуры» (ул. Куйбышева, д.16)
Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.
Остальные дни — с 09.00 до 19.00.