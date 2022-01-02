Торгово-развлекательные центры Владимира временно изменили режим работы в праздничные...

Торгово-развлекательные центры Владимира временно изменили режим работы в праздничные дни:Торговый центр «Слобода» (ул.Нижняя Дуброва, д.36)Режим работы: 1 января — выходной.2 янравя — с 9.00 до 15.00.7 января — с 9.00 до 17.00.Остальные дни — с 9.00 до 18.00.Оптово-розничный универсальный торговый центр «Ефремовский» (Московское шоссе, д.5)Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.Остальные дни — с 9.00 до 17.00.Торговый центр «Рынок» (мкр.Юрьевец, ул.Славная, д.1)Режим работы: 1, 2 января — выходной.Остальные дни — с 8.00 до 18.00.Торговый центр «Городская ярмарка Ополье» (ул. Батурина, д.28)Режим работы: 1, 2 января — выходной.6 января — с 09.00 до 18.00.Остальные дни — с 9.00 до 16.00.Торговый центр «Славянский базар» (ул. Батурина, д.28)Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.6 января — с 09.00 до 18.00.Остальные дни — с 9.00 до 16.00.МФЗ «Восток-1» (ул. Егорова, д.8-б)Режим работы: 1 января — выходной.Остальные дни — с 9.00 до 21.00.Торговый центр «Крейсер» (проспект Ленина, д.46)Режим работы: 1 января — выходной.6 и 7 января — с 10.00 до 20.00.Остальные дни — с 10.00 до 21.00.Торгово-развлекательный центр «Копеечка» (ул. Большая Нижегородская, д.88-а)Режим работы: 1 января — с 12.00 до 18.00.Остальные дни — с 09.00 до 21.00.Торговый центр «Копеечка» (Верхняя Дуброва, д.36-а)Режим работы: 1 января — выходной.Остальные дни — с 09.00 до 21.00.Торговый центр «Копеечка» (ул. Гагарина, д. 13)Режим работы: 1 января — выходной.Остальные дни — с 09.00 до 21.00.Торгово развлекательный центр «Копеечка» (ул. Растопчина, д.57-б)Режим работы: 1 января — выходной.Остальные дни — с 09.00 до 21.00.Общественно-торговый центр «Район» (ул. Добросельская, д.169-б)Режим работы: 1 января — выходной.7 января — с 10.00 до 20.00Остальные дни — с 10.00 до 21.00.Торговый центр «Гагаринский» (ул. Гагарина, д.5)Режим работы: 1 января — выходной.7 января — с 08.00 до 18.00Остальные дни — с 08.00 до 21.00.Торговый центр «Гранд» (Октябрьский проспект, д.10)Режим работы: 1 января — выходной.Остальные дни — с 10.00 до 18.00.Торговый центр «Лента» (Московское шоссе, д.2)Режим работы: 1 января — с 10.00 до 23.00.Остальные дни — с 08.00 до 23.00.Торговый центр «Метро» (Московское шоссе, д.6-б)Режим работы: 1 января — с 13.00 до 22.00.Остальные дни — с 07.00 до 22.00.Торговый центр «Глобус» (Суздальский проспект, д.28)Режим работы: 1 января — с 14.00.Остальные дни — круглосуточно.ЦУМ «Валентина» (ул. Дворянская, д.10)Режим работы: 1 января — выходной.Остальные дни — с 10.00 до 21.00.Торговый комплекс «Рынок на Чайковского» (ул. Чайковского, д.3)Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.Остальные дни — с 09.00 до 16.00.Областной торговый комплекс «Тандем» (ул. Куйбышева, д.26-ж)Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.Остальные дни — с 09.00 до 19.00.Торговый комплекс «Мегаторг» (ул. Тракторная, д.45)Режим работы: 1 января — выходной.Остальные дни — с 10.00 до 22.00.МУП «Владимирский центральный рынок» (ул. Батурина, д.14)Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.3, 4 и 8 января — с 07.00 до 17.00.5 и 6 января — с 07.00 до 18.00.9 января — с 07.00 до 16.00.Торговый комплекс «Торговые ряды» (ул. Большая Московская, д.19-а)Режим работы: 1 января — выходной.Остальные дни — с 10.00 до 22.00.Торговый комплекс «Галерея» (ул. Большая Московская, д.5)Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.Остальные дни — с 10.00 до 20.00.Торговый комплекс «Ивановские мануфактуры» (ул. Куйбышева, д.16)Режим работы: 1, 2 и 7 января — выходной.Остальные дни — с 09.00 до 19.00.