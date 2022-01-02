Трагедия произошла накануне в Судогодском районе на 70 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас». По...

Трагедия произошла накануне в Судогодском районе на 70 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас».По предварительной информации регионального УМВД, водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Киа», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением водителя 1991 года рождения.В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя пассажирка «Ниссан». Ещё один несовершеннолетний пассажир этого же автомобиля, а также водители транспортных средств и пассажир «Киа», 1974 года рождения, получили травмы.В этот же день на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» в Муромском районе произошло столкновение автомобилей «Приора» и «Шкода».В результате происшествия водители автомобилей погибли, в медицинское учреждение доставлен несовершеннолетний пассажир.Причины и обстоятельства дорожных трагедий в настоящее время устанавливаются.ФОТО: https://www.pexels.com/ru