По факту смертельного ДТП под Муромом заведено уголовное дело. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования. Как сообщает надзорное ведомство, 30 декабря в 21.00 около деревни

По факту смертельного ДТП под Муромом заведено уголовное дело. Прокуратура области взяла на контроль ход расследования. Как сообщает надзорное ведомство, 30 декабря в 21.00 около деревни Чаадаево Муромского района 35-летний водитель ГАЗели из Нижегородской области выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Хёндэ Солярис. В иномарке находилась семья из Вязников: 39-летний мужчина, 38-летняя женщина