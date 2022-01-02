Сотрудники ОМВД России по суздальскому району присоединились к ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз».

В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по Суздальскому району приехали к воспитанникам подшефного Суздальского специального детского дома, чтобы устроить ребятам веселый праздник.Дети вместе с полицейскими зажгли гирлянды на елке и водили хоровод. Воспитанники детского дома подготовили для своих гостей новогодние стихи, которые с удовольствием прочли. Радость от встречи была обоюдной.Сотрудники полиции пожелали ребятам всего самого наилучшего в новом 2022 году и подарили сладкие презенты.