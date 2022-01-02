Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой вместе с сотрудниками полиции поздравили детей с Новым годом...

В рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» руководство УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителем Общественного совета при УВД посетили воспитанников семейного центра «Зеленоград».Ежегодно по традиции полицейские Зеленограда присоединяются к Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз», чтобы поздравить детей и подростков нашего города с наступающим праздником.В этом году Дед Мороз и Снегурочка вместе с начальником ОМВД России по району Крюково г. Москвы полковником полиции Сергеем Рудавиным, заместителем начальника отдела кадров УВД Зеленограда капитаном внутренней службы Анной Грезневой, начальником ОДН ОМВД России по району Крюково г. Москвы майором полиции Анастасией Кудриной, начальником ОМПО УВД майором внутренней службы Ольгой Глуховой, а также членом Общественного совета при УВД Сергеем Булановым посетили воспитанников семейного центра «Зеленоград».Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой вместе с сотрудниками полиции поздравили детей с наступающим Новым годом, загадали интересные загадки, а также напомнили ребятам о правилах безопасности на каникулах. Воспитанники Центра, в свою очередь, подготовили праздничный сюрприз для сказочных гостей: спели хором новогоднюю песню про елочку и рассказали стихотворения о зиме и ее чудесах.«Сказочный полицейский Дед Мороз – настоящий сюрприз для детей, ребята ждали и готовились рассказать дедушке свои стихотворения, загадать ему свои сложные загадки, удивить своих друзей. Получился прекрасный праздник, очень светлый и по-настоящему волшебный», – поделился своими эмоциями представитель Общественного совета при УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Буланов.В завершение радостной встречи каждый воспитанник Центра получил новогодний подарок: развивающие игры, мягкие игрушки, набор творчества и, конечно, сладости. Ребята вместе с педагогами и воспитателями отправились открывать свои подарки, отмечать чудесный праздник и пить чай со сладостями. А Полицейский Дед Мороз пообещал детям обязательно вернуться сюда через год.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31