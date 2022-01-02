Создать по-настоящему праздничное настроение и поздравить 6-летнего Артема, 10-летнюю Ксению и 11-летнего Тимура приехали главный новогодний персонаж и сотрудники полиции Московского метро...

Сотрудники полиции и общественники подарили новогоднее настроение трем юным жителям Нижегородского района столицы.Сотрудники полиции и представители общественности присоединились к Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» и посетили три семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на территории Нижегородского района Москвы.Создать по-настоящему праздничное настроение и поздравить 6-летнего Артема, 10-летнюю Ксению и 11-летнего Тимура приехали главный новогодний персонаж, сотрудники полиции Московского метро и представители общественности при Управлении внутренних дел. Дети очень обрадовались появлению долгожданных гостей, особый восторг у них вызвал Дедушка Мороз с целым мешком подарков. Ребята с радостью обступали его и полицейских и делились своими успехами в уходящем году, школьными оценками, увлечениями и детскими планами на наступающий год.Полицейский Дед Мороз Московского метрополитена вместе со стражами порядка не только поздравили ребят и пожелали исполнения самых заветных желаний, но и поинтересовались, хорошо ли они знают правила транспортной безопасности и аккуратно ли ведут себя при проезде в метро, а также дали несколько напутственных советов. И, конечно, какой Новый год без подарков, каждый ребенок из мешка доброго волшебника получил игрушки и сладости.В каждой из семей родители от души благодарили сотрудников полиции и общественников за доброе новогоднее настроение, внимание и заботу о детях, а Полицейский Дед Мороз столичного метро, заручившись обещаниями Артема, Ксении и Тимура вести себя хорошо и радовать родителей, отравился дальше в свой новогодний путь.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18