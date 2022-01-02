Вчера около 16:00 в Гусь-Хрустальном спасатели ликвидировали пожар площадью 200 квадратных...

Вчера около 16:00 в Гусь-Хрустальном спасатели ликвидировали пожар площадью 200 квадратных метров.Горел магазин. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекались от МЧС 2 единицы техники, 9 человек личного состава.Ещё один пожар произошёл в посёлке Мезиновский около 22:23. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение частного жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар на площади 24 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 5 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области