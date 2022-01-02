Только строгое соблюдение Правил дорожного движения детьми и взрослыми позволит избежать трагедий на дороге.

Накануне новогодних праздников в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели ряд профилактических мероприятий в образовательных учреждениях Гусь-Хрустального района.Госавтоинспекторы напомнили школьникам, что в зимний период следует быть более осторожными и внимательными при переходе дороги. Водитель может заблаговременно не заметить пешехода, который резко вышел на проезжую часть, а путь торможения автомобиля из-за гололеда на дороге увеличивается, в результате чего может произойти ДТП. Также инспекторы напомнили ребятам о необходимости ношения световозвращающих элементов, что является одной из мер обеспечения личной безопасности в темное время суток и пасмурную погоду.Со старшеклассниками автоинспекторы обсудили вопросы административного и уголовного законодательства.В завершение мероприятий, дорожные полицейские ответили на вопросы учащихся и отметили, что только строгое соблюдение Правил дорожного движения детьми и взрослыми позволит избежать трагедий на дороге.