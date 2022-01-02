В Муромском районе около деревни Чаадаево вечером 30 декабря произошло страшное ДТП. Как сообщает...

В Муромском районе около деревни Чаадаево вечером 30 декабря произошло страшное ДТП.Как сообщает прокуратура Владимирской области, 35-летний водитель "ГАЗели" из Нижегородской области выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Хёндэ Солярис. В иномарке находилась семья из Вязников: 39-летний мужчина, 38-летняя женщина и 10-летний ребенок - все погибли. У водителя "ГАЗели" перелом стоп.Во взаимодействии с органами полиции установлены обстоятельства произошедшего.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты находятся на контроле руководства прокуратуры области.ФОТО: https://www.pexels.com/ru-ru