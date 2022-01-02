О пожаре в торговом павильоне в посёлке Майский Александровского района сообщили 1 января...

О пожаре в торговом павильоне в посёлке Майский Александровского района сообщили 1 января утром.Спасатели оперативно ликвидировали возгорание площадью 6 кв.м. Сгорело имущество и внутренняя отделка комнаты.На пожаре погиб мужчина, личность устанавливается. Также были эвакуированы 5 человек.На происшествие привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину случившегося.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области