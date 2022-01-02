«Владимирэнерго» сообщает, что к утру 2 января в Селивановском районе полностью восстановлено электроснабжение. Бригады трудились на месте до полного устранения аварий.
Напомним, что
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«Владимирэнерго» сообщает, что к утру 2 января в Селивановском районе полностью восстановлено электроснабжение. Бригады трудились на месте до полного устранения аварий.
Напомним, что
К 17-00 электроснабжение отсутствовало в пяти деревнях. Восстановлением подачи ресурса занимались шесть бригад, а также несколько дополнительных единиц спецтехники.
Тучково и Юромка на время выполнения работ были подключены к генераторам.
В настоящее время свет полностью вернулся в дома жителей.