В парке культуры и отдыха «Добросельский» пройдет арт-программа «Битва снеговиков» - открытое...

В парке культуры и отдыха «Добросельский» пройдет арт-программа «Битва снеговиков» - открытое творческое состязание по лепке авторских снежных скульптур. Принять участие могут все желающие. Возрастных и иных ограничений для участников программы нет.Для участия необходимо зарегистрироваться в день состязания, 3 января, и слепить снежную фигуру на территории парка «Добросельский». В создании своего волшебного объекта можно использовать материалы и инструменты, подготовленные заранее.Команда-победитель определяется по итогам голосования экспертного жюри.Победители выявляются в нескольких номинациях:- самый креативный снеговик;- самый весёлый снеговик;- самый яркий классический (состоящий из 3 шаров) снеговик;- самая креативная снежная композиция.Церемония награждения победителей фестиваля состоится в день проведения конкурса. А еще в этот день гостей парка ждут увлекательные игры и конкурсы, снежная битва, розыгрыш призов, творческие подарки от коллективов города Владимира.Начало мероприятия 3 января в 12.00.ФОТО: Администрация города Владимира