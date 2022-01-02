Во Владимире 1 января на улице Ставровской произошла коммунальная авария. Из-за неё затопило часть трассы М‑7 «Волга» - участок, называемый Пекинкой. Движение по автомагистрали было ..

Во Владимире 1 января на улице Ставровской произошла коммунальная авария. Из-за неё затопило часть трассы М‑7 «Волга» - участок, называемый Пекинкой.Движение по автомагистрали было временно затруднено.Как уточнили в мэрии Владимира, ЧП удалось ликвидировать к 3 часам ночи 2 января. Проезд по дороге был полностью восстановлен.