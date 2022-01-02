Опубликована суточная сводка

Во Владимирской области на 2 января выявлено 222 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 73 человек. Ещё 36 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 33 — Муромском, 13 — в Александровском, 10 — в Гусь-Хрустальном, 10 — в Камешковском, по девять — в Кольчугинском, Вязниковском и Меленковском районах. 7 случаев подтверждено в Суздальском, 6 — в Юрьев-Польском, 4 — в Киржачском, 3 — в Собинском, 2 — в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 81 720 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19118 случаев во Владимире, 9204 случаев в Гусь-Хрустальном, 9091 случай в Муроме.